Волгоградец издевался над сыном и дочерью и получил 6,5 года колонии

В Волгограде мужчина, который годами избивал сына и дочь, выплатит им полмиллиона

В Волгограде мужчину лишили свободы за жестокое обращение со своими детьми. Об этом сообщает СУ СКР по Волгоградской области.

Как установил суд, отец девочки 2011 года рождения и мальчика 2013 года рождения с января 2023 года и на протяжении более двух лет регулярно подвергал их физическому и психологическому насилию. Он бил детей руками, ногами и предметами, оскорблял, угрожал и заставлял жить в постоянном страхе.

О ситуации в семье стало известно, когда один из пострадавших обратился к врачу с травмами. Врач, заметив у него телесные повреждения, сообщила в полицию.

Детей изолировали от отца, а на мужчину завели уголовное дело. Волгоградец планировал сбежать в одну из соседних стран, но на границе его задержали.

Суд приговорил мужчину к 6,5 годам колонии общего режима и штрафу в 90 тыс. рублей. Кроме того, отец должен выплатить компенсацию морального вреда — по 250 тыс. рублей каждому ребенку.

