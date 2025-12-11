На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российские войска взяли под контроль населенный пункт в Харьковской области

Минобороны: ВС РФ освободили от ВСУ Лиман в Харьковской области
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Лиман в Харьковской области. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны России в Telegram-канале.

Отмечается, что освободить Лиман смогли подразделения группировки войск «Север».

В Харьковской области ВСУ РФ нанесли поражение подразделениям шести бригад вооруженных сил Украины (ВСУ) в Прилипке, Старице, Вильче и Волчанских хуторах Харьковской области.

Кроме того, российские бойцы нанесли поражение пяти бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Алексеевка, Андреевка, Новая Сечь и Кучеровка Сумской области.

Согласно информации оборонного ведомства, потери украинской армии составили до 145-ти военнослужащих, автомобиль, радиолокационную станцию RADA израильского производства и склад боеприпасов.

2 декабря в Минобороны РФ сообщили, что российские военнослужащие взяли под контроль город Волчанск в Харьковской области. По данным ведомства, боевую задачу выполнили подразделения группировки войск «Север». Также бойцы нанесли поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ у населенного пункта Вильча в Харьковской области.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что потери ВСУ с начала спецоперации превысили 1 миллион человек.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Обязаны ли вам платить 13-ю зарплату и сколько можно получить? Разобрались с юристами
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами