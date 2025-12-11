На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России назвали главный фактор, из-за которого массово увольняются зумеры

Специалист Недякин: 70% зумеров увольняются при несовпадении ценностей
Pormezz/Shutterstock/FOTODOM

Зумеры кардинально меняют ситуацию на рынке труда и диктуют работодателям свои условия. До 70% представителей поколения Z увольняются, если ценности компании не совпадают с их картиной мира, рассказал ведущий российский эксперт в области управления организациями, соавтор проекта Правительства Москвы «Мои документы — мой искренний сервис» Максим Недякин в пресс-центре НСН.

По словам эксперта, зумеры, которым сейчас от 20 лет, устраиваются на работу со своим сформированным представлением о реальности, которое резко контрастирует с предыдущими поколениями. На работу они приходят с определенными ожиданиями, которые важно учитывать, подчеркнул Недякин.

«Мы должны признать, что не понимаем зумеров, — констатировал он. — До 70% зумеров готовы сменить компанию, какой бы она прекрасной с точки зрения материальных условий ни была, если она не соответствует их ценностям».

Напомним, в недавнем исследовании больше трети зумеров заявили, что работа мешает их отношениям. Так, 36% представителей этого поколения сообщили, что из-за работы в офисе реже находят время на свидания, чаще переносят личные планы и слышат упреки партнеров. Причем 35,9% зумеров почти всегда отвечают на сообщения в рабочих чатах.

Ранее в Госдуме раскритиковали «Конституцию для зумеров».

