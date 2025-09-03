Президент Ирана обсудил с Путиным ядерную тему

Пезешкиан в Китае обсудил с Путиным ядерную тему

Президент Ирана Масуд Пезешкиан обсудил российским коллегой Владимиром Путиным на полях саммита ШОС в Китае ядерную проблематику. Его слова приводит РИА Новости.

Пезешкиан рассказал, что переговоры с Путиным длились около четырех часов.

«Мы обсудили много вопросов: экономические, научные, региональные, а также ядерную проблематику и вопрос восстановления санкций», — сказал он.

13 августа Великобритания, Германия и Франция направили в ООН письмо, где говорится об их готовности инициировать введение новых санкций в отношении Ирана, если Тегеран не возобновит переговоры по поводу своей ядерной программы.

28 августа страны «евротройки» (Великобритании, Германии и Франции) решили восстановить санкции в отношении Тегерана в связи с иранской ядерной программой.

Ранее глава МИД Ирана предупредил коллег из «евротройки» о последствиях восстановления санкций против Тегерана.