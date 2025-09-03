На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Президент Ирана обсудил с Путиным ядерную тему

Пезешкиан в Китае обсудил с Путиным ядерную тему
true
true
true
close
Shutterstock

Президент Ирана Масуд Пезешкиан обсудил российским коллегой Владимиром Путиным на полях саммита ШОС в Китае ядерную проблематику. Его слова приводит РИА Новости.

Пезешкиан рассказал, что переговоры с Путиным длились около четырех часов.

«Мы обсудили много вопросов: экономические, научные, региональные, а также ядерную проблематику и вопрос восстановления санкций», — сказал он.

13 августа Великобритания, Германия и Франция направили в ООН письмо, где говорится об их готовности инициировать введение новых санкций в отношении Ирана, если Тегеран не возобновит переговоры по поводу своей ядерной программы.

28 августа страны «евротройки» (Великобритании, Германии и Франции) решили восстановить санкции в отношении Тегерана в связи с иранской ядерной программой.

Ранее глава МИД Ирана предупредил коллег из «евротройки» о последствиях восстановления санкций против Тегерана.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами