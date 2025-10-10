Дания закупит новые корабли и самолеты из-за угроз Трампа захватить Гренландию

Власти Дании намерены выделить $8,5 млрд на закупку новых кораблей и самолетов на фоне угроз президента США Дональда Трампа установить контроль над Гренландией. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

«Инвестиции нацелены на предотвращение угрозы президента Трампа захватить Гренландию», — отмечается в статье.

По словам датских чиновников, около $4 млрд планируется направить на усиление присутствия в Арктике — на закупку или лизинг двух кораблей, ряда патрульных самолетов и беспилотников. Оставшиеся средства пойдут для закупку 16 истребителей F-35 у США.

В августе датская телерадиокомпания DR сообщила, что лица, предположительно связанные с Трампом, тайно действуют в Гренландии, стремясь вызвать разногласия между островом и Данией. Утверждается, что они собирают информацию о гренландцах, лояльных и нелояльных к США, с целью создать условия для возможного присоединения острова к Соединенным Штатам.

Трамп неоднократно заявлял, что Канада и Гренландия должны войти в состав США. По его словам, он также намерен вернуть под контроль Штатов Панамский канал. На заявления республиканца остро отреагировали панамские, канадские и датские власти. Зачем президенту Соединенных Штатов понадобились новые территории — в материале «Газеты.Ru».

