В США оценили, сможет ли Трамп купить Гренландию

Bloomberg: Трамп не купит Гренландию, поскольку цена будет слишком высока

Президент США Дональд Трамп не сможет купить Гренландию, поскольку цена будет слишком высока. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на профессоров права Джозефа Блокера и Миту Гулати.

По оценкам специалистов, если власти США гипотетически раздадут каждому из 57 тыс. гренландцев по миллиону долларов и так называемой «золотой карте», взамен попросив проголосовать за присоединение к американской стороне, то реализация этой идеи обойдется в триллионы долларов.

Блокер и Гулати отметили, что конгресс США никогда не одобрит подобные траты, которые повлекут за собой вынужденное повышение налогов или долги.

«Банальная покупка банально невозможна, хотя бы даже по финансовой причине», — говорится в сообщении.

До этого журнал Newsweek со ссылкой на собственные подсчеты писал, что первый транш Соединенных Штатов за покупку Гренландии может составить $2,2 млрд.

Трамп неоднократно заявлял, что Канада и Гренландия должны войти в состав США. По его словам, он также намерен вернуть под контроль Штатов Панамский канал. На заявления республиканца остро отреагировали панамские, канадские и датские власти. Зачем президенту Соединенных Штатов понадобились новые территории — в материале «Газеты.Ru».

Ранее МИД Дании объяснил Трампу, почему его притязания на Гренландию беспочвенны.