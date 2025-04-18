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В США оценили, сможет ли Трамп купить Гренландию

Bloomberg: Трамп не купит Гренландию, поскольку цена будет слишком высока
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Kevin Mohatt/Reuters

Президент США Дональд Трамп не сможет купить Гренландию, поскольку цена будет слишком высока. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на профессоров права Джозефа Блокера и Миту Гулати.

По оценкам специалистов, если власти США гипотетически раздадут каждому из 57 тыс. гренландцев по миллиону долларов и так называемой «золотой карте», взамен попросив проголосовать за присоединение к американской стороне, то реализация этой идеи обойдется в триллионы долларов.

Блокер и Гулати отметили, что конгресс США никогда не одобрит подобные траты, которые повлекут за собой вынужденное повышение налогов или долги.

«Банальная покупка банально невозможна, хотя бы даже по финансовой причине», — говорится в сообщении.

До этого журнал Newsweek со ссылкой на собственные подсчеты писал, что первый транш Соединенных Штатов за покупку Гренландии может составить $2,2 млрд.

Трамп неоднократно заявлял, что Канада и Гренландия должны войти в состав США. По его словам, он также намерен вернуть под контроль Штатов Панамский канал. На заявления республиканца остро отреагировали панамские, канадские и датские власти. Зачем президенту Соединенных Штатов понадобились новые территории — в материале «Газеты.Ru».

Ранее МИД Дании объяснил Трампу, почему его притязания на Гренландию беспочвенны.

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