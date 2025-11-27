В МИД Дании появился «часовой», который каждую ночь следит за заявлениями Трампа

Politiken: в МИД Дании появился часовой, который следит за словами Трампа

В министерстве иностранных дел Дании появился человек, который «каждую ночь» следит за заявлениями президента США Дональда Трампа по Гренландии. Об этом сообщает издание Politiken.

«Дания дипломатически вооружается, чтобы противостоять давлению Дональда Трампа. Это произошло после того, как правительство и дипломатия Дании неоднократно приводили в состояние повышенной готовности из-за угрозы со стороны президента США (по вопросу Гренландии – «Газета.Ru»)», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что «часовой» «каждую ночь дежурит и наблюдает за заявлениями Трампа».

В октябре газета The Wall Street Journal писала, что власти Дании намерены выделить $8,5 млрд на закупку новых кораблей и самолетов на фоне угроз президента США Дональда Трампа установить контроль над Гренландией.

В августе датская телерадиокомпания DR сообщила, что лица, предположительно связанные с Трампом, тайно действуют в Гренландии, стремясь вызвать разногласия между островом и Данией. Утверждается, что они собирают информацию о гренландцах, лояльных и нелояльных к США, с целью создать условия для возможного присоединения острова к Соединенным Штатам.

Трамп неоднократно заявлял, что Канада и Гренландия должны войти в состав США. По его словам, он также намерен вернуть под контроль Штатов Панамский канал. На заявления республиканца остро отреагировали панамские, канадские и датские власти. Зачем президенту Соединенных Штатов понадобились новые территории — в материале «Газеты.Ru».

