Патрушев предложил установить памятник советским военным в Индонезии

Губернатор Явы поддержала идею Патрушева возвести памятник советским военным
Григорий Сысоев/РИА Новости

Помощник президента РФ, председатель Морской коллегии России Николай Патрушев предложил установить в индонезийском городе Сурабая памятник советским военным, помогавшим Индонезии бороться за независимость от колониальных захватчиков. Об этом пишет РИА Новости.

Патрушев отправился на островное государство по поручению президента Владимира Путина. 5 ноября он встретился в портовом городе Сурабая с губернатором провинции Восточная Ява Хофифой Индар Параванса. В беседе с ней Патрушев заявил, что Сурабая имеет символическое значение, поскольку здесь в годы антиколониальной борьбы происходили одни из самых ожесточенных боев против британских и голландских империалистов.

По словам Патрушева, в конце 1950-х — начале 1960-х годов в городе базировались подразделения советского Военно-морского флота и авиации, которые оказали поддержку Индонезии в противостоянии с Нидерландами. Он подчеркнул, что военное присутствие СССР сыграло важную роль в окончательном уходе колонизаторов с индонезийской территории.

«Думаю, что этот исторический эпизод важно увековечить, например, совместными усилиями возвести монумент», — предложил Патрушев.

Губернатор Восточной Явы поддержала инициативу помощника президента РФ и выразила готовность приступить к реализации проекта в ближайшее время.

Ранее Патрушев рассказал об осквернении советских памятников на Западе.

