В России предположили, что Трамп введет санкции против Украины

Аналитик Безпалько: Трамп может ввести символические санкции против Украины
Aaron Schwartz/Reuters

Президент США Дональд Трамп в рамках процесса мирного урегулирования конфликта на Украине может прибегнуть к «весомому аргументу» и ввести «символические санкции» против Киева, чтобы надавить на украинского лидера Владимира Зеленского и склонить его к сделке. Об этом «Газете.Ru» заявил член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

«Заявлениями Зеленского уже не испугаешь. Ему нужно какой-то более весомый аргумент предъявить, например, прекращение доступа к (спутниковой. – «Газета.Ru») связи Strarlink, прекращение передачи разведывательных данных американской разведки и спутников, прекращение поддержки любого рода, а может быть, даже какие-нибудь символические санкции, пусть даже символические. Но они бы показали, что США готовы оказывать давление дальше», — отметил он.

По мнению эксперта, Трампу не удастся достичь мирного соглашения по Украине к Рождеству, поскольку нет четких планов и проработки соответствующих шагов.

Кроме того, по мнению Безпалько, сообщения в СМИ о желании Трампа решить украинский кризис к Рождеству могут быть рассчитаны просто «на публику». Аналитик также не исключил, что это один из способов давления Вашингтона на Киев.

Эксперт также отметил, что ни Зеленский, ни лидеры стран Евросоюза не готовы прекращать конфликт с Россией на «каких-нибудь компромиссных, приемлемых для России условиях».

Администрация Дональда Трампа добивается от Украины скорого ответа на предложенный Вашингтоном мирный план. По информации Financial Times, президент США хочет добиться урегулирования до католического Рождества и дал Владимиру Зеленскому всего «несколько дней» на ответ. По мнению же европейских чиновников, для разрешения разногласий по ключевым вопросам могут потребоваться недели или месяцы.

Ранее финский президент заявил, что мирное соглашение по Украине «весьма близко».

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
