В МИД РФ рассказали о диалоге с Азербайджаном по возвращению россиян на родину

Станислав Красильников/РИА Новости

Россия и Азербайджан ведут предметный диалог для скорейшего возвращения граждан РФ на родину. Об этом в ходе брифинга сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

По ее словам, соответствующий диалог ведется по линии профильных ведомств двух стран.

28 октября стало известно, что суд в Баку продлил на три месяца срок содержания под стражей российским айтишникам, которых задержали еще летом.

Восемь россиян остаются под стражей в следственном изоляторе в поселке Кюрдаханы. Их обвиняют в транзите наркотиков из Ирана, онлайн-торговле запрещенными веществами и кибермошенничестве.

25 октября из-под стражи был освобожден шеф-редактор Sputnik Азербайджан Евгений Белоусов, арестованный в Баку в июле. Ранее в РФ уже прибыл его коллега, глава редакции Игорь Картавых, которого отправили под арест вместе с Белоусовым. Картавых был освобожден 10 октября — практически сразу после встречи российского и азербайджанского президентов Владимира Путина и Ильхама Алиева. Как сообщали СМИ, решение об этом было принято накануне переговоров.

Ранее Путин рассказал о переменах в отношениях Москвы и Баку.

