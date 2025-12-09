На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп восхитился Крымом

Трамп назвал Крым очень красивым
Президент США Дональд Трамп во время интервью Politico восхитился Крымским полуостровом, назвав его «сердцем» и «очень красивым».

»Крым был сердцем... каждый раз, когда я смотрю на карту, я думаю: «О, какой красивый этот Крым». Ух ты! Он с четырех сторон окружен океаном... У него просто огромный потенциал», — поделился впечатлениями Трамп.

При этом американский лидер ошибся, говоря о том, что Крым с четырех сторон окружен океаном. Полуостров не омывается океаном, он окружен Черным и Азовским морями.

До этого Дональд Трамп заявлял, что Крымский полуостров «останется в составе России» в рамках сделки по урегулированию конфликта на Украине. Он добавил, что этот факт хорошо понимает и украинский лидер Владимир Зеленский. Как отметил президент США, полуостров стал частью России уже довольно давно.

6 марта 2014 года крымский парламент обратился к президенту России с просьбой принять республику в состав РФ и назначить дату соответствующего референдума на 16 марта. На референдуме при явке свыше 80% подавляющее большинство избирателей поддержало присоединение Крыма к России.

Ранее Трампа пригласили в Крым.

