Президент США Дональд Трамп во время интервью Politico восхитился Крымским полуостровом, назвав его «сердцем» и «очень красивым».

»Крым был сердцем... каждый раз, когда я смотрю на карту, я думаю: «О, какой красивый этот Крым». Ух ты! Он с четырех сторон окружен океаном... У него просто огромный потенциал», — поделился впечатлениями Трамп.

При этом американский лидер ошибся, говоря о том, что Крым с четырех сторон окружен океаном. Полуостров не омывается океаном, он окружен Черным и Азовским морями.

До этого Дональд Трамп заявлял, что Крымский полуостров «останется в составе России» в рамках сделки по урегулированию конфликта на Украине. Он добавил, что этот факт хорошо понимает и украинский лидер Владимир Зеленский. Как отметил президент США, полуостров стал частью России уже довольно давно.

6 марта 2014 года крымский парламент обратился к президенту России с просьбой принять республику в состав РФ и назначить дату соответствующего референдума на 16 марта. На референдуме при явке свыше 80% подавляющее большинство избирателей поддержало присоединение Крыма к России.

Ранее Трампа пригласили в Крым.