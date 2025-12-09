В Кремле раскрыли подробности предстоящей встречи Путина с президентом Индонезии

Президент РФ Владимир Путин проведет во вторник, 10 декабря, переговоры с президентом Индонезии Прабово Субианто. Об этомсообщает пресс-служба Кремля.

Уточняется, что лидер Индонезии во вторник посетит Москву с рабочим визитом. В пресс-службе отметили, что в ходе встречи президенты планируют обсудить вопросы развития российско-индонезийского стратегического партнерства, а также актуальную международную и региональную тематику.

В начале декабря помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что предстоящий визит президента Индонезии Субианто в столицу в декабре будет «сугубо рабочим, для сверки часов с учетом углубляющегося сотрудничества между двумя странами, а также с учетом развития международной ситуации во всех регионах мира».

До этого на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума Субианто назвал Россию и Китай странами, которые всегда сражались за справедливость всех народов мира. По его словам, РФ и КНР «всегда защищали угнетенных, они всегда сражались за справедливость, справедливость всех народов мира».

Ранее Австралия потребовала от Индонезии обсудить возможное появление российской военной базы.