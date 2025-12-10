Таможенники обнаружили килограмм живых червей в штанах туристки

На таможенном пункте в китайском городе Цзинхун задержана женщина, пытавшаяся провезти в штанах килограмм живых бамбуковых червей. Об этом сообщает портал Need To Know.

Инцидент произошел на контрольно-пропускном пункте Мэнлун. Сотрудников таможни насторожила странная поза одной из путешественниц и неестественно выпирающая область промежности. При досмотре в ее брюках был обнаружен килограмм живых червей.

Вскоре были задержаны две спутницы туристки. У одной из них выпирал живот, и при осмотре в чулке на поясе нашли 2 килограмма червей. У третьей китаянки пакеты с насекомыми лежали в карманах и рюкзаке. Бамбуковые черви в Китае считаются дорогим деликатесом, однако ввоз живых особей в страну строго запрещен по нормам фитосанитарного контроля.

До этого в Уфе таможенники поймали в аэропорту мужчину с головой крокодила. Документов о приобретении деривата или сертификата на его ввоз у него не оказалось. Голову изъяли и отправили на экспертизу. Исследование установит, попадает ли чучело под перечень видов рептилий, которые находятся под угрозой исчезновения.

Ранее в аэропорту Барнаула задержали россиянку за ввоз змеиного вина из Вьетнама.