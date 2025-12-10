Telegraph: любая завершающая конфликт сделка будет ужасна для Украины

Любое мирное соглашение по урегулированию конфликта на Украине будет для Киева «ужасным». Об этом пишет британская газета The Telegraph.

«Любая сделка, завершающая боевые действия, будет сопряжена ужасными условиями для Украины касательно вопросов территорий, геополитического взаимодействия и, возможно, внешней политики», — говорится в сообщении издания.

По оценке Telegraph, Украине дадут «горькую пилюлю» в рамках урегулирования конфликта.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил о возможности энергетического перемирия в случае готовности России.

Он также рассказал, что Украина работает над обновленным мирным планом США. Документ будет передан американской стороне в ближайшее время, добавил украинский лидер.

В ноябре украинская делегация на обсуждении американского мирного плана в Женеве назвала перемирие условием начала переговоров об обмене территориями с Россией.

Ранее Песков заявил, что Россия не работает над перемирием с Украиной.