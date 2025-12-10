На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Москве отказались госпитализировать женщину с весом 300 кг, у которой гниют ноги

112: москвичке с весом 300 кг отказали в госпитализации, несмотря на боли
Haggardous50000/Shutterstock

В одной из московских больниц отказались госпитализировать женщину с весом 300 кг, которая пожаловалась на сильные боли. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

В публикации говорится, что 69-летняя Елена имеет целый букет хронических заболеваний. В их числе диабет, гипертония и панкреатит. Пару дней назад женщине стало плохо, и ее дочь вызвала скорую помощь. Госпитализировать пациентку с весом 300 кг удалось только с привлечением служб МЧС.

Врачи в больнице обнаружили на теле женщины глубокие гниющие язвы, провели необходимые обследования (анализ крови, ЭКГ, УЗИ), но в госпитализации отказали. Елена рассказала, что по результатам анализов врачи не нашли причин для госпитализации. Сама она жалуется, что у нее гниют ноги. Она опасается, что без должного ухода и операционного вмешательства у нее может начаться гангрена.

До этого в Магнитогорске врачи отказали пенсионеру с подозрением на инсульт в госпитализации из-за отсутствия городской прописки. У пенсионера было очень высокое давление, ему вызвали скорую помощь, которая доставила пациента в горбольницу. Однако медсестра отказалась принять больного, заявив, что мужчина прописан в другом населенном пункте и от него пахнет. В итоге пенсионеру пришлось возвращаться домой и вновь вызывать скорую помощь. Его увезли в другую больницу, в которой санитару удалось договориться о госпитализации мужчины.

Ранее врач назвала главную причину появления лишнего веса у женщин после 40 лет.

