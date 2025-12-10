На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Водитель свадебного кортежа обстрелял гостей из ружья в российском городе

Жителя Волгограда наказали за стрельбу на свадьбе у друга
В Волгограде заключили под стражу мужчину, который устроил стрельбу на свадьбе. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Волгоградской области.

По данным следствия, вечером 7 декабря 36-летний Александр Б. находился на свадьбе у друга в Краснооктябрьском районе Волгограда.

Во время мероприятия у кафе на улице между ним и группой гостей возник конфликт. Тогда Александр показал предмет, похожий на охотничье ружье, чтобы напугать людей, и открыл стрельбу.

8 декабря его задержали полицейские и предъявили обвинение по статье о хулиганстве с применением оружия. Оайонный суд постановил оставить Александра под арестом до 7 февраля 2026 года.

районного суда г. Волгограда в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 7 февраля 2026 года.

Ранее в Волгограде гаишники обстреляли автомобиль скорой помощи с человеком внутри.

