Водитель свадебного кортежа обстрелял гостей из ружья в российском городе

Жителя Волгограда наказали за стрельбу на свадьбе у друга

В Волгограде заключили под стражу мужчину, который устроил стрельбу на свадьбе. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Волгоградской области.

По данным следствия, вечером 7 декабря 36-летний Александр Б. находился на свадьбе у друга в Краснооктябрьском районе Волгограда.

Во время мероприятия у кафе на улице между ним и группой гостей возник конфликт. Тогда Александр показал предмет, похожий на охотничье ружье, чтобы напугать людей, и открыл стрельбу.

8 декабря его задержали полицейские и предъявили обвинение по статье о хулиганстве с применением оружия. Оайонный суд постановил оставить Александра под арестом до 7 февраля 2026 года.

