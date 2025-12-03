На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ушаков анонсировал визит в Россию президента Индонезии

Ушаков: Путин в декабре примет президента Индонезии Субианто в Москве
Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент Индонезии Прабово Субианто в декабре посетит Россию с рабочим визитом для переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, пишет ТАСС.

«Сугубо рабочий визит для сверки часов с учетом углубляющегося сотрудничества между двумя странами, а также с учетом развития международной ситуации во всех регионах мира», — сказал Ушаков.

20 июня на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума Субианто назвал Россию и Китай странами, которые всегда сражались за справедливость всех народов мира.

В апреле издание Janes опубликовало информацию о запросе Москвы к Джакарте на предоставление доступа к авиабазе Манухуа в Биак-Нумфоре, провинция Папуа. Предполагалось, что база может быть использована для размещения самолетов Воздушно-космических сил России. Авиабаза является местом дислокации 27-й авиационной эскадрильи ВВС Индонезии, оснащенной разведывательными самолетами CN235. Перспектива российского присутствия в непосредственной близости от Австралии вызвала беспокойство в Канберре, учитывая, что расстояние от авиабазы до австралийского города Дарвин составляет всего около 1,4 тыс. километров.

Ранее Патрушев предложил установить памятник советским военным в Индонезии.

