СМИ узнали о плане США с корейским сценарием для Украины

WP: план США включает вступление Украины в ЕС и создание демилитаризованной зоны
Thomas Peter/Reuters

Американский план по урегулированию конфликта на Украине подразумевает подписание Европой отдельных гарантий безопасности для республики помимо гарантий от США. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на американских и украинских чиновников.

Обмен территориями является неизбежной частью сделки, но Украина и США все еще спорят о том, как будут проведены границы, пишут журналисты.

Россия настаивает на выводе украинских войск с подконтрольных Киеву территорий Донбасса. Команда президента США Дональда Трампа убеждает Украину пойти на уступки сейчас, поскольку большую часть этого региона республика может потерять в ближайшие шесть месяцев.

Американцы предложили создание демилитаризованной зоны вдоль всей линии соприкосновения: от Донбасса до Херсона. За этой зоной будет еще одна, более глубокая, где будут запрещены тяжелые вооружения, говорится в статье.

В Киеве заявили, что не имеют законного права на уступку территорий. Один из обсуждаемых вариантов — корейский сценарий, пишет WP.

Кроме того, в договоре одним из условий названо членство Украины в Европейском союзе. Ожидается, что это будет способствовать развитию торговли и инвестиций в стране, а также борьбе с коррупцией.

Ранее Лавров раскрыл подробности переговоров Путина и Уиткоффа.

