Sky News: не исключено, что Украина согласится на сдачу Донбасса

Украина может согласиться передать Донбасс России. Об этом сообщает британский телеканал Sky News.

«Другим вариантом в отношении Украины является сценарий, при котором отстраненная Европа неспособна повлиять на исход переговоров, а Киев вынужден согласиться на условия, выгодные Москве. Это подразумевает передачу территорий Донбасса, которые все еще находятся под контролем Украины», — говорится в сообщении.

По оценке телеканала, сдача Донбасса, скорее всего, будет сопровождаться серьезными волнениями внутри Украины.

Администрация США настаивает, чтобы Украина согласилась на существенные территориальные уступки в рамках обновленного варианта мирного плана Дональда Трампа. Киев же считает, что отдельные элементы американского предложения слишком выгодны Москве, а давление на украинскую сторону несоразмерно тому, что Вашингтон предъявляет России.

По оценке Киева, это выглядит как попытка ускорить финализацию плана до завершения консультаций с европейскими союзниками. Американский чиновник отрицал подобные утверждения, заявив, что Вашингтон оказывает давление и на президента России Владимира Путина, добиваясь смягчения его позиции.

