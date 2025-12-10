На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Кремле пообещали следить за ситуацией на Украине после слов Зеленского о выборах

Песков: РФ будет следить за ситуацией на Украине после слов Зеленского о выборах
Maxim Shemetov/Reuters

Россия будет следить за развитием ситуации с выборами президента Украины после заявления Владимира Зеленского. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на брифинге.

«Посмотрим, как будут развиваться события в этом направлении», — сказал представитель Кремля.

Также Песков отметил, что российская сторона пока ни с кем не обсуждала заявление Зеленского о выборах. Однако подчеркнул, что о необходимости проведения голосования на Украине давно говорил президент РФ Владимир Путин.

Накануне Дональд Трамп призвал к проведению выборов президента на Украине. Американский лидер заявил, что сейчас наступило важное для этого время. Он подчеркнул, что украинские власти «используют войну, чтобы не проводить выборы», но у украинского народа «должно быть право выбора».

В ответ Зеленский заявил, что согласен на выборы президента Украины, но при определенных условиях. По его словам, для начала выборной кампании «есть два вопроса»: безопасность и законность. Он подчеркнул, что ему нужно понимать, как организовать голосование «под ударами, под ракетами». Кроме того, нужно определиться с законодательной основой для легитимности проведения выборов. В связи с чем Зеленский попросил помощи у Трампа. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Формально срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Однако проведение голосования оказалось невозможным из-за военного положения, введенного 24 февраля 2022 года и продлеваемого Верховной радой каждые три месяца.

Ранее Захарова назвала «цинизмом» требование Зеленского для проведения выборов.

