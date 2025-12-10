Мясников раскрыл возможный сценарий «локдауна» из-за гонконгского гриппа

В России действительно могут перевести сотрудников на удаленную работу в случае, если вспышка гонконгского гриппа перерастет в серьезную пандемию. Однако на данный момент врачи такого сценария не прогнозируют, рассказал в беседе с НСН врач и телеведущий Александр Мясников.

Специалист объяснил, что сейчас активно циркулируют «потомки» гонконгского гриппа A/H3N2. В основном преобладает как раз грипп А, но «медийная истерика» все же реальной картине не соответствует, заверил он.

Наибольшую опасность, по словам Мясникова, грипп представляет для людей пожилого возраста с хроническими заболеваниями. Никакого специфического лечения на сегодняшний день нет, однако защититься можно с помощью вакцинации, но не на 100%, отметил врач. Это связано с тем, что вакцины на следующий эпидсезон разрабатываются обычно заранее – в феврале-марте, а сегодня распространяется форма гриппа не та, которую прогнозировали в прошлом году. Однако H3N2 входит в вакцины, поэтому прививка все-таки в разы снижает риски заболеть, подчеркнул Мясников.

«Что касается «удаленки», у нас всё могут ввести. Но я не уверен, что это оправданная мера. Если будет серьезная пандемия, такая мера возможна. Но сейчас мы такого не прогнозируем», — заключил врач.

Напомним, Роспотребнадзор на прошлой неделе сообщил, что в России фиксируют рост респираторных инфекций, причем в большинстве случаев выявляется штамм А(H3N2), известный как «гонконгский» грипп. По данным ведомства, он составил 80,9% от всех выделенных образцов. Наиболее активная вспышка заболеваемости гриппом наблюдается в регионах Урала, Сибири и Дальнего Востока. Кроме того, фиксируется рост заражений коронавирусом — за неделю динамика составила 17,8%. В ведомстве россиян призвали соблюдать профилактические меры.

Накануне депутат Госдумы Алексей Куринный в связи с этим призвал в регионах, где наблюдается эпидемический подъем гриппа, перевести работников на удаленку. По его мнению, это позволит россиянам избегать мест скопления людей, благодаря чему риск заражения и распространения вируса снизится.

Ранее россиян с ОРВИ и гриппом призвали не садиться за руль.