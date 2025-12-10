На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Я боюсь»: Трусова о выполнении прыжков на льду после родов

Трусова призналась в страхе при выполнении прыжков на льду после родов
Алексей Даничев/РИА Новости

Российская фигуристка Александра Игнатова (в девичестве Трусова) призналась, что впервые за карьеру столкнулась со страхом при выполнении элементов на льду после родов, передает Sport24.

«Я впервые за всю свою карьеру перед заходом на прыжок говорила: «Я боюсь». Такого у меня никогда не было. Мне реально страшно было вкручиваться в тройные прыжки. Центр тяжести сместился, плохо чувствую свое тело, поэтому страшно заходить», — поделилась Трусова.

22 марта на соревнованиях «Русский вызов» Трусова, которая выступала со своим мужем Макаром Игнатовым в парном разряде, объявила о беременности. Пара поженилась летом 2024 года.

Спортсменка родила сына 6 августа.

Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебряной награды, уступив только соотечественнице Анне Щербаковой. Трусова — первая фигуристка в истории, исполнившая на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев четверные лутц, тулуп и флип, и вторая (после Мики Андо), исполнившая четверной сальхов. Первая исполнительница двух, трех, четырех и пяти четверных прыжков в одной программе.

Игнатов — серебряный призер чемпионата России (2021), бронзовый призер этапа Гран-при Rostelecom Cup (2019), двукратный победитель финала Кубка России (2020, 2022).

Ранее мать Костылевой назвала одно условие, при котором фигуристка может остаться у Плющенко.

