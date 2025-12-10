Российские военные поразили военные и энергетические объекты Украины

Российские военнослужащие при помощи боевых самолетов, ударных дронов, ракет и артиллерии ударили по объектам военной промышленности и топливно-энергетического комплекса, которые использовались в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«Нанесено поражение предприятию военной промышленности Украины, объектам топливно-энергетического комплекса, используемым в интересах ВСУ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе операции российские военные также поразили цех по сборке и места хранения беспилотников дальнего действия. Кроме того, под удар попали пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 146-ти районах.

По словам военного эксперта Андрея Марочко, населенные пункты Лиман и Вильча в Харьковской области практически полностью контролируются российскими военными. Он отметил, что Вооруженные силы (ВС) России значительно продвинулись в направлении южнее Волчанска. Так, в лесном массиве к западу от Лимана продвижение за сутки составляет около 250 м.

Ранее Минобороны РФ отчиталось о потерях ВСУ за сутки.