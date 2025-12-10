На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российские военные поразили военные и энергетические объекты Украины

МО: поражены предприятие ВПК и энергообъекты Украины, работавшие в интересах ВСУ
true
true
true
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военнослужащие при помощи боевых самолетов, ударных дронов, ракет и артиллерии ударили по объектам военной промышленности и топливно-энергетического комплекса, которые использовались в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«Нанесено поражение предприятию военной промышленности Украины, объектам топливно-энергетического комплекса, используемым в интересах ВСУ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе операции российские военные также поразили цех по сборке и места хранения беспилотников дальнего действия. Кроме того, под удар попали пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 146-ти районах.

По словам военного эксперта Андрея Марочко, населенные пункты Лиман и Вильча в Харьковской области практически полностью контролируются российскими военными. Он отметил, что Вооруженные силы (ВС) России значительно продвинулись в направлении южнее Волчанска. Так, в лесном массиве к западу от Лимана продвижение за сутки составляет около 250 м.

Ранее Минобороны РФ отчиталось о потерях ВСУ за сутки.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как войти на «Госуслуги», чтобы не пришлось скачивать Max
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами