Появилось видео, на котором фуры с людьми разбились в ДТП

В Бурятии три фуры столкнулись на оживленной дороге. Об этом сообщает Telegram-канал «Весь Улан-Удэ».
«Момент ДТП: три фуры столкнулись на федеральной трассе в Бурятии. Две «Скании» и «Вольво» столкнулись сегодня днем возле села Танхой в Кабанском районе», — говорится в публикации.
Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как одна из фур съезжает на обочину, в этот момент в нее врезается второй большегруз, который движется во встречном направлении, и фура, которая едет – в попутном.
По данным канала, в результате произошедшего никто не пострадал. На месте работали сотрудники Госавтоинспекции. Кроме того, движение транспорта было затруднено.
