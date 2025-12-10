На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Появилось видео, на котором фуры с людьми разбились в ДТП

В Бурятии на видео попало столкновение фур на оживленной дороге
true
true
true

В Бурятии три фуры столкнулись на оживленной дороге. Об этом сообщает Telegram-канал «Весь Улан-Удэ».

«Момент ДТП: три фуры столкнулись на федеральной трассе в Бурятии. Две «Скании» и «Вольво» столкнулись сегодня днем возле села Танхой в Кабанском районе», — говорится в публикации.

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как одна из фур съезжает на обочину, в этот момент в нее врезается второй большегруз, который движется во встречном направлении, и фура, которая едет – в попутном.

По данным канала, в результате произошедшего никто не пострадал. На месте работали сотрудники Госавтоинспекции. Кроме того, движение транспорта было затруднено.

До этого в Санкт-Петербурге водитель прицепа спровоцировал массовое ДТП. кадрах видно, как машины разбиваются в массовом ДТП, при этом их детали разлетаются по проезжей части.

Ранее в Татарстане на видео сняли последние секунды жизни пешехода перед жестким ДТП.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как войти на «Госуслуги», чтобы не пришлось скачивать Max
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами