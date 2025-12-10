На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Шесть беспилотников сбиты в пяти регионах России

Минобороны: силы ПВО сбили шесть БПЛА в пяти регионах России
Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Силы ПВО в период с 9:00 до 12:00 мск уничтожили шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в пяти российских регионах. Об этом сообщило министерство обороны РФ в своем Telegram-канале.

Два БПЛА были уничтожены в Брянской области, по одному — в Курской, Белгородской, Калужской областях и в Крыму.

Ранее Минобороны сообщало, что с 7:00 до 9:00 мск средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили в регионах страны 12 БПЛА. Из них четыре беспилотника направлялись в сторону Москвы.

Утром 9 декабря украинские беспилотники атаковали жилые дома в Чебоксарах. В результате атаки пострадали 14 человек, включая ребенка. Части БПЛА попали в пятиэтажный дом в Юго-Западном районе города. Взрывная волна выбила окна, повредила балконы и фасад здания, внутри начался пожар. Кроме того, обломки упали на припаркованные машины.

Ранее дрон ВСУ атаковал автомобиль председателя избиркома Белгородской области.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
