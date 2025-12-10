На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Минобороны рассказали о работе группировки «Центр» в зоне СВО

Группировка «Центр» продолжила зачистку Дмитрова, Светлого и Гришино в ДНР
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Подразделения группировки российских войск «Центр» продолжили уничтожение окруженных формирований Вооруженных сил Украины (ВСУ) в микрорайонах Восточный и Западный населенного пункта Димитров, а также зачистку населенных пунктов Светлое и Гришино Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России в Telegram-канале.

Отмечается, что российские войска нанесли поражение военнослужащим и технике 18 бригад ВСУ в районах населенных пунктов Вольное, Шевченко, Доброполье, Белицкое, Родинское, Торское, Гришино, Сергеевка ДНР и Новопавловка Днепропетровской области.

По данным ведомства, на этом направлении украинская армия лишилась до 420 военнослужащих и четыре пикапа.

Также в Минобороны РФ сообщили, что подразделения ВСУ за последние сутки потеряли около 1 250 военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции.

Ранее на Западе рассказали об уничтожении украинского истребителя.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как войти на «Госуслуги», чтобы не пришлось скачивать Max
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами