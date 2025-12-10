Группировка «Центр» продолжила зачистку Дмитрова, Светлого и Гришино в ДНР

Подразделения группировки российских войск «Центр» продолжили уничтожение окруженных формирований Вооруженных сил Украины (ВСУ) в микрорайонах Восточный и Западный населенного пункта Димитров, а также зачистку населенных пунктов Светлое и Гришино Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России в Telegram-канале.

Отмечается, что российские войска нанесли поражение военнослужащим и технике 18 бригад ВСУ в районах населенных пунктов Вольное, Шевченко, Доброполье, Белицкое, Родинское, Торское, Гришино, Сергеевка ДНР и Новопавловка Днепропетровской области.

По данным ведомства, на этом направлении украинская армия лишилась до 420 военнослужащих и четыре пикапа.

Также в Минобороны РФ сообщили, что подразделения ВСУ за последние сутки потеряли около 1 250 военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции.

Ранее на Западе рассказали об уничтожении украинского истребителя.