Мужчина залез на уникальный старинный трон в Эрмитаже и испортил его

В петербургском Эрмитаже мужчина испортил старинный трон, забравшись на него
Ultraskrip/Shutterstock/FOTODOM

Мужчина залез на уникальный старинный трон в петербургском Эрмитаже и испортил его. Об этом сообщает глава объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

Инцидент произошел еще 21 марта около в зале №172 музея, однако известно об этом стало лишь сейчас. Музей утверждает, что один из посетителей намеренно сел на уникальный трон магистра Мальтийского ордена и положил ноги на подножную резную золоченую скамью на орлиных лапах, обитую малиновым бархатом. Злоумышленник при этом проигнорировал правила музея и активные предостережения смотрителей. Оба предмета являются объектами высокой исторической и культурной ценности.

В результате экспонатам оказались причинены следующие повреждения: деформация и разрыв бархатной обивки сиденья трона, а также трещины и разрывы ткани на скамье. Стоимость реставрации оценили более, чем в 825 тысяч рублей. Теперь музей через суд требует взыскать эту сумму с мужчины, повредившего трон.

На досудебную претензию мужчина реагировать не стал. Судебное заседание по делу предварительно назначено на 26 января 2026 года.

Ранее в Эрмитаже рассказали об уникальной находке при раскопках в Смоленской области.

