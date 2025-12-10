На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме отреагировали на заявление Зеленского о статусе Крыма

Депутат Ивлев назвал «политической дрожью» заявление Зеленского о статусе Крыма
Алексей Мальгавко/РИА «Новости»

Заявление президента Украины Владимира Зеленского об отсутствии сил и возможности вернуть Крым под контроль Украины говорит о политической дрожи и страхе за свое будущее. Об этом заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.

«Зеленского накрывает политическая дрожь и страх за свое будущее. Именно поэтому он постоянно лавирует, меняет свою точку зрения в зависимости от тех указаний, которые получает во время своих визитов в страны Западной Европы», — сказал депутат.

По словам Ивлева, Зеленскому пора прекратить воевать оружием стран НАТО, признать свое поражение и согласиться на мирные предложения.

До этого президент Украины подтвердил, что на своей первой встрече с Владимиром Путиным в 2019 году в Париже заявлял о желании вернуть Крым и считает свою позицию правильной. Однако на данный момент у Украины нет сил и достаточной поддержки для этого. Также он добавил, что у страны в настоящее время нет шансов на вступление в НАТО.

Ранее Трамп рассказал, кто заставил Украину отказаться от Крыма.

