На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Африканский «Ной» строит 8 ковчегов, готовясь спасти людей от потопа через 2 недели

Mirror: Ной из Ганы строит 8 ковчегов, ожидая Великий потоп
true
true
true

Житель Ганы Эбо Хесус набирает популярность в социальных сетях благодаря видео, в которых он строит восемь деревянных ковчегов. Мужчина утверждает, что завершит их до 25 декабря 2025 года — даты, когда, по его словам, начнется трехлетний всемирный потоп, а он хочет спасти человечество, пишет Mirror.

Эбо заявил, что получил «божественное видение», предупредившее его о трехлетнем дожде, который якобы начнется 25 декабря. По его плану, он намерен жить на ковчеге весь этот период.

Никаких прогнозов погоды, указывающих на глобальный потоп в период Рождества, не существует, указывают СМИ. Тем не менее некоторые пользователи соцсетей поддерживают инициативу Эбо. Другие же критикуют проект и считают, что деньги можно было бы потратить на благотворительность — например, на помощь нуждающимся или покупку школьной мебели.

Скептики также указывают на технические проблемы: отсутствие двигателей, руля и достаточной прочности корпуса. Комментаторы отмечают, что даже при крупном наводнении такие лодки вряд ли смогут долго продержаться на воде и выдерживать управление.

Кроме того, критики напоминают, что, согласно Библии, Бог обещал больше не наказывать Землю всемирным потопом. В книге Бытие 9:11 говорится: «…не будет больше потопа, чтобы уничтожить землю».

Ранее в Турции нашли артефакты древнего города, который упоминался в Библии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как войти на «Госуслуги», чтобы не пришлось скачивать Max
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами