В Европе заявили о расколе в 80-летнем альянсе с США

WP: новая стратегия нацбезопасности США свидетельствует о расколе между ЕС и США

Новая стратегия национальной безопасности США свидетельствует о глубоком расколе в 80-летнем альянсе между Европой и Соединенными Штатами, считают европейские чиновники и аналитики. Они уверены, что страны ЕС должны стремиться к большей независимости от американцев в военном плане. Об этом пишет издание Washington Post.

По информации газеты, новая стратегия нацбезопасности США вызвала ярость и тревогу у европейских чиновников, ведь в документе Евросоюз из-за миграционной и «прогрессивной» социальной политики был назван большей угрозой для США, чем Россия и США.

Комментируя новую стратегию США, президент Европейского совета Антониу Кошта отметил, что Евросоюз «должен действовать соответственно». Он призвал лидеров ЕС понять, что созданные после Второй мировой войны альянсы изменились, и Европе «надо приготовиться защищать себя не только от наших противников, но и от союзников, которые бросают нам вызов».

По словам директора римского Института международных отношений и бывшего советника ЕС по внешней политике Натали Точчи, Европа для администрации Трампа становится «врагом общества №1» и «единственным регионом мира, в котором демократия находится под угрозой», передает ее слова WP.

Бывший комиссар ЕС Тьерри Бретон также назвал документ «шокирующим» и отметил, что Белый дом в нем рассматривает европейские институты «как врага», которого нужно «дестабилизировать». По мнению Бретона, администрация Трампа хочет видеть Европу более разобщенной и ослабленной.

Напомним, что 5 декабря 2025 года Белый опубликовал новую стратегию нацбезопасности США. В ней США обвинили Евросоюз в чрезмерном регулировании, миграционных проблемах и цензуре. При этом в документе сказано о необходимости восстановить «стратегическую стабильность» в отношениях с Россией.

Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал неприемлемыми некоторые положении новой стратегии нацбезопасности США, а Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике нацбезопасности Кая Каллас предложила США критиковать Россию вместо Европы. При этом президент США Дональд Трамп отказался признать, что обновленная стратегия нацбезопасности выгодна России.

Ранее СМИ писали, что США могут выйти из НАТО и сблизиться с Россией.