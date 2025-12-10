На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Сальдо заявил, что Великобритания подготовила замену Зеленскому

Сальдо: у британцев уже готова замена Зеленскому
Владимир Астапкович/РИА Новости

Великобритания уже подготовила замену Владимиру Зеленскому на случай проведения президентских выборов на Украине. Об этом сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«У британцев уже готова замена Зеленскому — это [экс-глава генштаба ВСУ Валерий] Залужный. С политической точки зрения — такая же марионетка. Если представить, что президентские выборы все-таки объявят, то борьба развернется не между реальными политическими силами, а между различными группами влияния, которые конкурируют за доступ к финансам и внешней поддержке», — подчеркнул глава региона.

По его словам, вопрос в таком случае будет заключаться не в том, кто из кандидатов понравится гражданам Украины, а кому из них окажут поддержку извне и кто сможет обеспечить управляемость системы.

Кроме того, Сальдо отметил: в условиях тотального подавления инакомыслия, мобилизационного давления на население и жесткой цензуры любые выборы станут лишь формальностью.

9 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов провести выборы в течение 60–90 дней, если США и европейские партнеры помогут обеспечить для этого безопасность. Глава украинского государства отметил, что этот вопрос является ключевым для организации избирательного процесса в условиях военного положения.

Ранее в МИД РФ отреагировали на заявление Зеленского о готовности к проведению выборов.

