Великобритания уже подготовила замену Владимиру Зеленскому на случай проведения президентских выборов на Украине. Об этом сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«У британцев уже готова замена Зеленскому — это [экс-глава генштаба ВСУ Валерий] Залужный. С политической точки зрения — такая же марионетка. Если представить, что президентские выборы все-таки объявят, то борьба развернется не между реальными политическими силами, а между различными группами влияния, которые конкурируют за доступ к финансам и внешней поддержке», — подчеркнул глава региона.

По его словам, вопрос в таком случае будет заключаться не в том, кто из кандидатов понравится гражданам Украины, а кому из них окажут поддержку извне и кто сможет обеспечить управляемость системы.

Кроме того, Сальдо отметил: в условиях тотального подавления инакомыслия, мобилизационного давления на население и жесткой цензуры любые выборы станут лишь формальностью.

9 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов провести выборы в течение 60–90 дней, если США и европейские партнеры помогут обеспечить для этого безопасность. Глава украинского государства отметил, что этот вопрос является ключевым для организации избирательного процесса в условиях военного положения.

Ранее в МИД РФ отреагировали на заявление Зеленского о готовности к проведению выборов.