В России заявили, что ИИ внесет дополнительно свыше €110 млрд в экономику страны

Лихачев: ИИ внесет дополнительно более €110 млрд в экономику РФ к 2030 году

Использование технологий искусственного интеллекта (ИИ) принесет российской экономике дополнительный доход в размере €110 млрд к 2030 году. Об этом заявил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев во время открытия первого Международного симпозиума по ИИ и атомной энергетике в штаб-квартире Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), его слова приводит ТАСС.

«Мы создаем полный технологический цикл от генерации энергии до создания вычислительной инфраструктуры, разработки алгоритмов и получения конкретных практических результатов», — сказал он.

По мнению Лихачева, все это поможет в достижении стратегической задачи «по внесению к 2030 году за счет искусственного интеллекта в экономику нашей страны €110 млрд дополнительно».

