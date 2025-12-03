На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России заявили, что ИИ внесет дополнительно свыше €110 млрд в экономику страны

Лихачев: ИИ внесет дополнительно более €110 млрд в экономику РФ к 2030 году
true
true
true
close
Shutterstock/FOTODOM

Использование технологий искусственного интеллекта (ИИ) принесет российской экономике дополнительный доход в размере €110 млрд к 2030 году. Об этом заявил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев во время открытия первого Международного симпозиума по ИИ и атомной энергетике в штаб-квартире Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), его слова приводит ТАСС.

«Мы создаем полный технологический цикл от генерации энергии до создания вычислительной инфраструктуры, разработки алгоритмов и получения конкретных практических результатов», — сказал он.

По мнению Лихачева, все это поможет в достижении стратегической задачи «по внесению к 2030 году за счет искусственного интеллекта в экономику нашей страны €110 млрд дополнительно».

27 ноября президент России Владимир Путин в интервью главному редактору «Номад ТВ» Наталье Кролевич отметил важность развития искусственного интеллекта.

Ранее философ рассказал, можно ли найти сознание у искусственного интеллекта.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами