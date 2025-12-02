Путин заявил, что посадка экономики происходит плавно, но с дисбалансами

Посадка экономики в России плавная, но присутствуют дисбалансы в ряде отраслей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании форума ВТБ «Россия зовет!», передает пресс-служба Кремля.

«Мы ожидаем такой «мягкой посадки», вместе тем наметились и некоторые дисбалансы. Так в ряде отраслей выпуск продукции в текущем году не только не увеличился, но и вовсе сократился», — сказал он.

Также Путин отметил, что снижение выпуска продукции в некоторых отраслях его не устраивает.

В ходе форума российский лидер также заявил, что снижение инфляции стало важным достижением в уходящем году. Глава государства заявил, что рассчитывает на закрепление данной тенденции.

До этого бывший премьер Сергей Степашин заявил, что Центральный банк России может снизить ключевую ставку до 6–7% в том случае, если страна выйдет на целевой уровень инфляции в 4%. По его мнению, ситуация с ключевой ставкой это «палка о двух концах». Либо россиян будет ждать инфляция и рост цен, либо снижение ставки.

Ранее Набиуллина рассказала, что помогло российской экономике адаптироваться к санкциям.