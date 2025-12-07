В Германии призвали Зеленского пойти на территориальные уступки

Президент Украины Владимир Зеленский должен принять территориальные уступки в качестве основы для переговоров об урегулировании конфликта в республике. Об этом пишет немецкая газета Der Tagesspiegel.

«Скорее всего, они (предложения о переговорах — «Газета.Ru») будут включать территориальные уступки, которые Украина до сих пор категорически отвергала. Тем не менее, у Зеленского нет иного выбора, кроме как принять эту основу для переговоров», — говорится в материале.

По мнению журналистов, отказ от предложений может привести к тому, что Украине придется полагаться исключительно на Европу. В результате конфликт продолжится, что приведет к ослаблению республики и более худшим условиям для переговоров, следует из материала.

1 декабря Зеленский заявил, что территориальный вопрос был самым сложным на переговорах с США. По его словам, данная проблема обсуждалась более шести часов. Украинский лидер добавил, что сейчас мирный план выглядит лучше, чем первоначальные 28 пунктов.

Ранее на Украине заподозрили США в намерении проигнорировать Зеленского на переговорах.