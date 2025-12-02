На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пушков заявил о «лихих 90-х» в Польше из-за украинских беженцев

Сенатор Пушков: Польша вместе с украинскими беженцами получила «лихие 90-е»
Alik Keplicz/AP

Польша чрезмерно увлеклась приемом украинских беженцев, в результате чего столкнулась с «лихими 90-ми», которых поляки избежали. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале.

Сенатор напомнил, что эти лихие годы были общими для России и Украины. Однако на Украине они так и не закончились, что подтверждает громкий коррупционный скандал с участием высокопоставленных лиц. Пушков считает, что Польша, желая нанести удар России, не задумывалась об этом, когда «рванулась» поддержать Украину. В результате поляки нажили себе проблемы — криминал и финансовые потери.

«Получили украинский криминал, социальное бремя в лице мигрантов, а заодно и перспективу подрыва польского сельского хозяйства, если Украину все же протащат в ЕС», — написал Пушков.

В конце августа президент Польши Кароль Навроцкий выступил против предоставления социальных выплат неработающим украинским беженцам и наложил вето на этот закон. Кроме того, они не смогут получить бесплатное медицинское обслуживание, сообщил польский лидер.

С начала СВО в Польшу прибыло несколько миллионов украинских беженцев. Всем им было положено пособие: около $200 ежемесячно выделяли на каждого ребенка. Однако нетрудоустроенные граждане Украины не платят отчисления в польский Фонд здравоохранения, а деньги и бесплатное медицинское обслуживание получают. Навроцкий заявил, что они «находятся в привилегированном положении по отношению к гражданам Польши», поэтому он отменил ранее действующий закон.

Ранее Мерц выразил недовольство из-за украинских беженцев.

