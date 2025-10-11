Польше разрешат не принимать мигрантов из Евросоюза

Европейский союз намерен освободить Польшу от выполнения обязательств по приему мигрантов из других стран сообщества согласно миграционному пакту от мая 2024 года. Об этом сообщила радиостанция RMF FM.

Отмечается, что итоговое решение по этому вопросу будет принято до 15 октября текущего года. Таким образом Европейский союз выразит признательность Польше за прием около 1 млн беженцев с Украины с 2022 года — с начала российской специальной военной операции в этой стране.

В октябре президент Польши Кароль Навроцкий направил председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен письмо, в котором говорилось о решении Варшавы более не принимать мигрантов из других стран сообщества.

Совет Евросоюза окончательно утвердил миграционный пакт сообщества в мае прошлого года. Пакт предполагает, в частности, введение квот на распределение мигрантов в странах ЕС и выплату денежных средств в специальный фонд в случае отказа принять их на своей территории.

Ранее нелегалы прорыли туннель, чтобы попасть из Белоруссии в Польшу.