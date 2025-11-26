На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Нацбанк Польши раскрыл разницу в зарплатах украинцев и поляков

Украинские мигранты в Польше получают зарплату на 15% меньше местных работников
true
true
true
close
Shutterstock

Граждане Украины, работающие в Польше, получают заработную плату в среднем на 15% ниже, чем польские работники. Такие данные содержатся в исследовании Национального банка Польши.

Согласно результатам исследования, среднемесячная зарплата украинских мигрантов составляет менее 4,5 тысячи злотых, в то время как польские работники получают около 5,3 тысячи злотых. При этом украинцы работают в среднем 42,6 часа в неделю — больше, чем граждане Польши.

Постоянную легальную работу в Польше имеют более 90% украинцев, прибывших до 2022 года, и около 54% тех, кто приехал с 2022 года. По разным оценкам, в настоящее время в стране проживает около 1,5 миллиона граждан Украины.

12 ноября польский президент Кароль Навроцкий заявил, что его страна не будет ставить интересы Украины выше своих. Он добавил, что Польша помогала и помогает Украине, но если кто-либо, например украинский лидер Владимир Зеленский, ожидают, что польский президент не будет говорить голосом своего народа в важных вопросах, то они будут удивлены.

Ранее украинка устроила конфликт с ножом в польском поезде.

