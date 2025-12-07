На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Захарова назвала Украину центром международной коррупции

Захарова: Киев стал международной бригадой по перекачке денег через Украину
Сергей Гунеев/РИА Новости

Украинское руководство стало международной «коррупционной бригадой» по прокачке денег через Украину. Об этом заявила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Украинские патриоты. Теперь понятно, почему для [президента Украины Владимира] Зеленского, что вышиванка, что косоворотка — одно и то же? Потому что это международная бригада по прокачке денег через Украину», — написала она.

Так дипломат прокомментировала информацию о том, что в резонансном коррупционном скандале на Украине фигурировали имена высокопоставленных членов руководства страны.

По мнению Захаровой, в этой ситуации становится понятным, почему украинские власти запрещают гражданам говорить и учить русский язык, читать русскоязычную классику, а также почему переписывается история Украины, ведь образованные украинцы будут задавать вопросы, а для масштабной международной коррупции, «центром которой стала Украина», нужен «режим тишины».

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили, что провели операцию «Мидас» в энергетической отрасли. Органы выявили схему отмывания денег в секторе и предъявили обвинения восьми предполагаемым участникам преступной группы. Главным фигурантом стал бизнесмен и соратник Зеленского Тимур Миндич. В результате в отставку был отправлен глава Минюста Герман Галущенко, также Зеленский Герман Галущенко своего соратника Андрея Ермака из состава СНБО и ставки верховного главнокомандующего.

Ранее Зеленский заявил, что был «поражен» масштабом коррупции в стране.

