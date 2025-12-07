На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Суд на Украине арестовал еще одного фигуранта дела депутата Рады Скороход

Hennadii Minchenkoukrinform/Global Look Press

Суд на Украине поместил под арест еще одного фигуранта дела, возбужденного в отношении депутата Верховной рады Анны Скороход, которой на этой неделе антикоррупционные ведомства Украины предъявили обвинение по статье о взятке. Об этом Специальная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины сообщила в своем Telegram-канале.

В сообщении говорится о том, что судья Высшего антикоррупционного суда удовлетворил ходатайство детективов Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и применил меру пресечения в виде содержания под стражей еще одному участнику группы лиц, которых вместе с депутатом Скороход уличили в «подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды» за применение санкций Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) в отношении компании-конкурента.

Как сообщалось ранее, Анне Скороход было предъявлено обвинение в том, что она организовала деятельность группировки, которая требовала взятку в $250 тыс. от предпринимателя, обещая решить вопрос с помощью санкций СНБО к конкурирующей компании.

Сама Скороход заявила в Telegram-канале, что дело против нее сфабриковано НАБУ и что целью преследования является срыв ее командировки в США.

Экс-глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий обвинял Скороход в причастности к коррупционному скандалу, связанному с делом против бизнесмена Тимура Миндича, считающегося «кошельком» президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее Захарова назвала Украину центром международной коррупции.

