Зеленский заявил, что договорился о поставках оружия в страны Африки

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о достижении договоренностей с рядом африканских стран относительно экспорта излишков оружия, изначально предназначенного для ВСУ. Об этом украинский лидер написал в своем Telegram-канале.

По словам президента, речь идет о контролируемом экспорте вооружений, в которых украинская армия не испытывает недостатка.

Зеленский сообщил о наличии предложений от нескольких африканских стран и запросов о представительстве в Африке, сделанных на площадке Генассамблеи ООН, однако конкретные страны не были названы.

Помимо африканского направления, Киев, по словам украинского лидера, планирует экспорт вооружений в Европу, США и страны Ближнего Востока. Зеленский заверил, что доходы от этого процесса будут направлены на приобретение вооружения, необходимого для восполнения дефицита в ВСУ.

17 сентября украинский президент обнародовал предполагаемые сценарии действий Киева в продолжающемся конфликте с Россией. Он заявил, что для поддержания боеспособности в течение всего следующего года Украине потребуется $120 млрд.

Ранее Зеленский анонсировал экспорт украинских морских дронов.