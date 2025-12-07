Зарубин раскрыл график Путина на предстоящую неделю

Путин на неделе встретится с героями России и соберет Совет по стратразвитию

Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе проведет заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам и встретится с участниками специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил журналист ВГТРК Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

«У Путина на предстоящей неделе снова множество событий», — написал Зарубин.

По информации журналиста, в День героев Отечества, который ежегодно отмечается в России 9 декабря, глава государства «встретится с теми, кто посвятил свою жизнь России» и вручит Звезды Героев РФ.

Кроме того, в графике президента запланирована встреча с членами совета Парламентской ассамблеи ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности).

До этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин никогда официально не уходит в отпуск, поскольку функции главы государства не предусматривают возможности полноценного отдыха. Однако Песков добавил, что изредка у президента получается выкроить несколько выходных дней. При этом даже такие выходные не являются полноценными, поскольку президент продолжает выполнять свои обязанности, рассказал он.

Ранее Путин назвал бойцов СВО примером «реальных героев».