СБ ООН впервые за время СВО не проводил заседаний по Украине более месяца

Совет Безопасности Организации Объединенных Наций впервые с начала специальной военной операции ВС России на Украине не провел ни одного заседания по Украине за месяц. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что такие встречи на регулярной основе проходили с февраля 2022 года, нередко — по два и более раз за месяц. Темы варьировались от поставок западного оружия украинской армии до поддержания безопасности Украины.

«Октябрь 2025-го стал исключением: ни на официальных заседаниях, ни на неформальных — например, по формуле «Арриа» — украинский кризис не обсуждался», — говорится в публикации.

Также РИА Новости сообщает, что кризис на Украине не упоминается в итоговой декларации саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в южнокорейском Кёнчжу. До этого Украину не упомянули в Тяньцзиньской декларации Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Ранее в Евросоюзе заявили, что Китаю выгоден конфликт на Украине.