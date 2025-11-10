Небензя не увидел роли ООН в урегулировании ситуации на Украине

Организация Объединенных Наций (ООН) не играет никакой роли в урегулировании украинского конфликта. Такое мнение выразил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в интервью РИА Новости.

По его словам, генеральный секретарь Организации Антониу Гутерриш, его пресс-секретарь и другие официальные лица ООН «злоупотребляют своим положением» и не следуют статье 100 устава о беспристрастности международных сотрудников, занимая сторону Киева в конфликте.

Дипломат отметил, что в пресс-офисе генсека закрывают глаза на то, что «творит Украина против гражданских лиц и населения в России».

«Поэтому я не вижу, честно говоря, роли ООН», — заявил Небензя.

При этом он усомнился, что сотрудники Организации стремятся играть какую-то роль.

«Они понимают, что для них места за столом этого сюжета не предусмотрено», — добавил постпред.

2 октября чрезвычайный и полномочный посол РФ Константин Долгов заявил, что Россия намерена запустить выборы нового генерального секретаря ООН более чем за год до окончания полномочий Гутерриша. По словам дипломата, «Гутерриш — откровенно слабый генсек, во многом подпавший под влияние Запада». Он никак не реагировал на обстрелы Украиной западным вооружением российских мирных жителей, отметил Долгов.

Ранее в ООН заявили о намерении продолжать работу по разрешению украинского конфликта.