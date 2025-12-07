На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Маск согласился с утверждением, что Европа стала «Четвертым рейхом»

Маск перепостил запись о том, что Европа является «Четвертым рейхом»
true
true
true
close
Nathan Howard/Reuters

Американский предприниматель, миллиардер Илон Маск в социальной сети X согласился с утверждением, что Европа сейчас является «Четвертым рейхом».

Один из пользователей соцсети разместил на своей странице изображение флага ЕС с отведенным влево правым краем, под которым виден флаг нацистской Германии. К публикации прилагается запись пользователя: «Четвертый Рейх».

«В значительной степени», — написал Маск в ответ этому пользователю, перепостив публикацию.

6 декабря Маск заявил, что Европейский союз необходимо устранить, а отдельным государствам — вернуть суверенитет, чтобы их правительства могли лучше представлять народ.

В посте бизнесмен отметил, что бюрократия «медленно душит Европу», и задался вопросом, от чего именно Соединенные Штаты защищают Евросоюз.

В ответ на это глава МИД Польши Радослав Сикорский посоветовал миллиардеру «отправиться на Марс».

В свою очередь заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в соцсети X согласился с Маском, что ЕС нужно ликвидировать ради возвращения суверенитета входящим в него государствам.

Ранее Дмитриев согласился с Маском в том, что Европа движется к забвению.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Вкус не тот. Почему замораживать готовую еду на месяцы — не лучшая затея
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами