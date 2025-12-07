Маск согласился с утверждением, что Европа стала «Четвертым рейхом»

Маск перепостил запись о том, что Европа является «Четвертым рейхом»

Американский предприниматель, миллиардер Илон Маск в социальной сети X согласился с утверждением, что Европа сейчас является «Четвертым рейхом».

Один из пользователей соцсети разместил на своей странице изображение флага ЕС с отведенным влево правым краем, под которым виден флаг нацистской Германии. К публикации прилагается запись пользователя: «Четвертый Рейх».

«В значительной степени», — написал Маск в ответ этому пользователю, перепостив публикацию.

6 декабря Маск заявил, что Европейский союз необходимо устранить, а отдельным государствам — вернуть суверенитет, чтобы их правительства могли лучше представлять народ.

В посте бизнесмен отметил, что бюрократия «медленно душит Европу», и задался вопросом, от чего именно Соединенные Штаты защищают Евросоюз.

В ответ на это глава МИД Польши Радослав Сикорский посоветовал миллиардеру «отправиться на Марс».

В свою очередь заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в соцсети X согласился с Маском, что ЕС нужно ликвидировать ради возвращения суверенитета входящим в него государствам.

Ранее Дмитриев согласился с Маском в том, что Европа движется к забвению.