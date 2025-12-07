На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Глава РФПИ назвал Каллас «подарком для мира»

Дмитриев: Каллас заставила мир осознать, кто такие европейские бюрократы
Peter Kneffel/Global Look Press

Глава дипломатии Европейского союза (ЕС) Кая Каллас заставила мир осознать, что представляют собой европейские бюрократы. Об этом заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в социальной сети X.

«Кая — подарок для мира. Она заставила мир понять, что представляют собой европейские бюрократы. Спасибо, Кая!» — написал глава РФПИ.

К публикации Дмитриев прикрепил скриншот статьи газеты The Telegraph с заголовком «Глава евродипломатии — подарок для Кремля». Как отмечается в материале, единственный «по-настоящему важный вопрос» заключается в том, помогает ли жесткая позиция Каллас Украине или нет. Ее упорный отказ от переговоров с Россией и «настойчивое заявление» о том, что справедливость важнее мира, фактически исключили Европу из финальной стадии переговоров, добавили журналисты.

До этого чешское издание HN писало о том, что Каллас разочаровывает европейских чиновников некомпетентной деятельностью на своем посту. По оценке авторов материала, деятельность главы евродипломатии зачастую сводится к «собиранию лайков».

Ранее на Западе спрогнозировали обострение конфликта между Каллас и фон дер Ляйен.

