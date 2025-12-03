На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Западе спрогнозировали обострение конфликта между Каллас и фон дер Ляйен

Politico: коррупционный скандал в ЕС усилит конфликт Каллас и фон дер Ляйен
true
true
true
close
IMAGO/Eero Vabamägi/Global Look Press

Коррупционный скандал в ЕС еще больше усугубит конфликт между председателем Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен и главой евродипломатии Каей Каллас. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на четырех европейских официальных лиц.

«Эта сага, судя по всему, обострит уже натянутые отношения между фон дер Ляйен и <...> Каллас», — говорится в публикации.

В издании обратили внимание на то, что фон дер Ляйен, к прозрачности деятельности которой уже есть вопросы, придется искать способ, как уйти от скандала. По словам одного из собеседников Politico, силы внутри ЕС, настроенные негативно в отношении фон дер Ляйен, будут стремиться использовать этот скандал против нее.

До этого председатель Комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов заявил, что задержание бывшей главы евродипломатии Федерики Могерини стало «предупредительным выстрелом» для ее преемницы Каи Каллас и председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен, пытающихся украсть замороженные российские активы и переложить ответственность за это на правительство Бельгии. По мнению Рогова, у бельгийских правоохранительных органов могут возникнуть вопросы и к ним.

2 декабря стало известно, что Могерини задержали по делу о мошенничестве, связанном с финансируемой ЕС программой обучения дипломатов. В ночь на 3 декабря ее и еще двух подозреваемых по этому делу выпустили на свободу.

Ранее сообщалось, что дипломаты Евросоюза были шокированы задержанием Могерини.

