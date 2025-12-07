Telegraph назвала Каллас подарком для России из-за ее позиции по Украине

Деятельность главы евродипломатии Каи Каллас стала настоящим подарком для России. Об этом пишет газета The Telegraph.

«Главный дипломат ЕС - это подарок Кремлю», — говорится в сообщении издания.

Как отмечается в материале, единственный «по-настоящему важный вопрос» заключается в том, помогает ли жесткая позиция Каллас Украине или нет. Ее упорный отказ от переговоров с Россией и «настойчивое заявление» о том, что справедливость важнее мира, фактически исключили Европу из финальной стадии переговоров.

Сообщается, что высокопоставленные официальные лица Белого дома раздражены тем, что они называют «эстонизацией» европейской внешней политики под управлением Каллас.

До этого чешское издание HN писало о том, что Каллас разочаровывает европейских чиновников некомпетентной деятельностью на своем посту.

По оценке чешского издания, деятельность Каллас зачастую сводится к «собиранию лайков». Глава евродипломатии делает громкие заявления в СМИ, за которыми ничего не стоит, пишет HN.

