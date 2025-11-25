Россия и Украина начали незапланированные переговоры в Абу-Даби

Российская и украинская делегации проводят прямые незапланированные переговоры в Абу-Даби. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источник.

В издании уточнили, что украинскую переговорную группу на этой встрече возглавляет глава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов.

Источник Axios сообщил, что изначально встреча российских и украинских военных разведок была запланирована «по другой теме». По какой именно, не уточняется. Однако планы сторон изменил приезд в Абу-Даби министра армии США Дэна Дрисколла.

25 ноября параллельно с этим в столице ОАЭ проходят переговоры российской делегации с представителями США. По данным Politico, Дрисколл должен представить российской стороне обновленный план США по урегулированию конфликта на Украине, который Вашингтон и Киев обсудили на переговорах в Женеве 23 ноября.

Газета Financial Times выяснила, что украинская сторона знала о предстоящей встрече РФ и США. По ее данным, в Абу-Даби также ожидаются переговоры Дрисколла с Будановым. Источник Axios отметил, что американская делегация общается и с российской, и с украинской сторонами.

Ранее Лавров рассказал, сколько пунктов мирного плана получила Россия от США.