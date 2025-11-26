Ушаков опроверг участие Нарышкина в переговорах с представителями Украины в Абу-Даби

Ушаков: российские спецслужбы участвовали в переговорах с Украиной и США в ОАЭ

Представители соответствующих служб, занимающиеся вопросом Украины, участвовали в переговорах России, США и Украины в Абу-Даби, директора Службы внешней разведки (СВР) России Сергея Нарышкина там не было. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в интервью журналисту «России 1» Павлу Зарубину в Telegram-канале.

«С нашей стороны (был. — прим. ред.) не Нарышкин, а представители соответствующих служб более низкого уровня», — заявил он.

По словам Ушакова, представители спецслужб России и Украины в ходе встречи обсудили сложные, «щепетильные» вопросы, включая обмены пленными. Он добавил, что на переговорах также был «рояль в кустах». Так он прокомментировал присутствие министра армии США Дэна Дрисколла, который занимается «украинским досье».

Помощник президента добавил, что американский представитель провел встречу с украинской стороной, а также «неожиданно» переговорил с представителями РФ.

Источник Axios сообщил, что изначально встреча российских и украинских военных разведок была запланирована «по другой теме». По какой именно, не уточняется. Однако планы сторон изменил приезд Дрисколла.

25 ноября параллельно с этим в столице ОАЭ проходят переговоры российской делегации с представителями США. По данным Politico, Дрисколл должен представить российской стороне обновленный план США по урегулированию конфликта на Украине, который Вашингтон и Киев обсудили на переговорах в Женеве 23 ноября.

