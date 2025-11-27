Путин выразил благодарность руководству Киргизии

Президент России Владимир Путин поблагодарил руководство Киргизии за проведение саммита Организации Договора о коллективной безопасности

(ОДКБ). Трансляцию его пресс-конференции ведет пресс-служба Кремля в Telegram-канале.

«Хотел бы сказать, что мы благодарны руководству Кыргызстана за организацию этой работы и за весь год, на протяжении которого Кыргызстан возглавлял ОДКБ, проводил мероприятия различные, и, безусловно, это способствовало укреплению организации», — сказал Путин журналистам.

Российский лидер подчеркнул, что работа ОДКБ является элементом стабильности в нынешних неспокойных условиях, и РФ высоко оценивает результы сотрудничества в рамках организации.

До этого Путин объявил, что следующий саммит ОДКБ состоится в Москве 11 ноября 2026 года.

Путин в данный момент находится в Киргизии с государственным визитом, в ходе которого он провел встречу с президентом Киргизии Садыром Жапаровым, главой Белоруссии Александром Лукашенко и принял участие в саммите Организации Договора о коллективной безопасности.

Российский лидер прилетел в Киргизию 25 ноября. У трапа Путина лично встретил Жапаров. В честь прибытия важного гостя в воздушной гавани Бишкека подняли государственные флаги России и Киргизии, уложили красную ковровую дорожку, вдоль которой встал почетный караул. Также вдоль ковровой дорожки установили традиционные юрты.

Ранее Путина в резиденции «Ынтымак Ордо» в Бишкеке встретили киргизские богатыри.